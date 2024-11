Le tourteau de soja local, à 1.500 DT/ tonne, à partir du 15 novembre courant

Le prix de vente du tourteau de soja, produit localement, a été fixés à 1500 dinars tunisiens/ tonne, à partir du 15 novembre courant, a annoncé le ministère du Commerce et du Développement des exportations, dans un communiqué, publié vendredi, rappelant que le prix de cette matière a été révisé à la baisse, quatre fois successives, pour passer de 1780 dinars/ tonne à 1500 dinars tunisiens/ tonne.

Le département du Commerce a précisé que cette mesure permettra d’assurer la régulation des prix sur le marché, ce qui est en mesure de garantir la fluidité de l’approvisionnement et de maîtriser le coût des fourrages, de manière à préserver le pouvoir d’achat du producteur et du consommateur.

Il a appelé, ainsi, les fournisseurs de matières premières utilisées dans l’industrie de fourrages et les producteurs de fourrages à faire adapter cette réduction avec les prix de vente, afin de maîtriser au mieux le coût de production animale, dans les filières avicole, laitière et de viande rouge.

