Le projet du port en eau profonde d’Enfidha sort des cartons

Le ministre du Transport, Rachid Amri, a présidé mercredi 12 mars 2025, une séance de travail consacrée à l’examen des mesures à prendre pour accélérer la réalisation du projet du port en eau profonde et de la zone de services logistiques à Enfidha, et ce, en présence de la présidente-directrice générale de la Société du port d’Enfidha et de plusieurs responsables du ministère et de la société.

Réaffirmant la volonté de l’État de réaliser ce projet stratégique tout en préservant la souveraineté nationale et en tenant compte des aspects économiques et sociaux, le ministre a souligné le saut qualitatif majeur que représentera la création du premier port de nouvelle génération, conforme aux normes internationales en matière de qualité, de sécurité et d’environnement dans le secteur du transport maritime, ainsi que le développement des infrastructures portuaires.

Il a, en outre, souligné les opportunités que ce projet offrira au pays en exploitant son positionnement géographique à l’échelle régionale en tant que porte d’entrée vers l’Afrique.

Il a ajouté que ce projet constituera un pilier pour la compétitivité, dans le cadre d’une synergie avec les autres ports commerciaux tunisiens, visant à établir l’efficacité et la rentabilité dans la gestion portuaire.

Après avoir présenté tous les composants du projet du port en eau profonde et de la zone logistique, le ministre a recommandé de préparer un dossier incluant les différentes mesures pratiques, notamment les aspects fonciers et réglementaires, afin d’assurer la réalisation du projet dans de bonnes conditions et dans le respect du calendrier qui sera défini.

Projet du port en eau profonde d’Enfidha : Un retard de réalisation depuis 11 ans

Le projet du port en eau profonde d’Enfidha a été retardé d’environ 11 ans alors qu’une entreprise publique a été créée sous le nom de « la société du port Enfidha », qui s’occupe de l’achèvement, du développement et de la maintenance du port et de la zone logistique qui lui est adjacente, de la coordination entre les différents projets d’infrastructures de transport qui lui sont liés et de la réalisation des études et plans de préparation et d’aménagement.

Une fois aménagé, le port devrait recevoir environ 4,8 millions de conteneurs de 20 pieds, avec une capacité opérationnelle de 52 000 emplois directs et indirects.

Le port d’Enfidha sera conforme aux normes internationales de qualité, de sécurité et d’environnement. Il permettra également à la Tunisie de se connecter aux principaux hubs de transport entre l’Est et l’Ouest, ce qui contribuera à ramener les délais jusqu’à 10 jours tout en réduisant le coût de 15 % et attirant une partie du trafic de transbordement de conteneurs en Méditerranée centrale et occidentale.

Il est prévu que le port sera prêt dans ses deux phases en 2030, la première s’étendant sur 3 ans après le début des travaux en 2023, et le reste après 5 ans.

Pour ce qui est des composantes du projet, elles sont divisées en plusieurs phases, dont la première commencera par l’aménagement de la zone portuaire qui s’étend sur 1 000 hectares, pour être ensuite aménagée sur la zone de services économiques et logistiques qui couvre 2000 hectares, avec 1 200 mètres de quais dans un premier temps, et l’achèvement de la construction des 800 mètres restants dans un seconde phase.

D’autre part, le terminal de vrac solide sera achevé à une allure accélérée, en face du terminal à conteneurs, couvrant 560 mètres sur une superficie de 35 hectares et avec des terre-plains d’une capacité d’environ 4 millions de tonnes.

Il est, aussi, prévu que « le coût total de la première phase du projet s’élèvera à 1040 millions de dollars, répartis entre 75% pour le secteur public et 25 % pour le secteur privé.