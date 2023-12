Ligue des champions: le PSV Eindhoven et Arsenal, déjà qualifiés, font match nul 1-1

Le PSV Eindhoven et Arsenal ont fait match nul 1 à 1 (mi-temps: 0-1) en match des poules (groupe B) de la Ligue des champions, mardi à Eindhoven.

Avant le début de ce match, Arsenal et le PSV avaient déjà assuré leur qualification en huitièmes de finale de la compétition.

Les Gunners qui ont ouvert le score par Nketiah (42) sont assurés de la première place du groupe B devant leurs opposants néerlandais, 2e qui ont égalisé par Vertessen (50).

La troisième place est revenue au RC Lens qui a assuré sa qualification pour les barrages d’accession aux huitièmes de finale de la Ligue Europa, en battant Séville à domicile 2-1.

Des buts de Przemyslaw Frankowski, un pénalty transformé à la 63e minute, et d’Angelo Fulgini en toute fin de match, ont offert la victoire aux Lensois alors que Sergio Ramos avait égalisé, lui aussi sur pénalty.

Déjà éliminés de la C1, les hommes de Franck Haise n’avaient besoin que d’un nul pour garder la troisième place du groupe B.

- Publicité-