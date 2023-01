Le rating, parfois incompréhensible, de Tunisie Valeurs pour les banques

L’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs (T.V) a terminé l’exercice 2022 par un passage en revue des performances des principales banques de la place, et en accordant un Rating qui lui est propre pour chacune d’entre elles. Le document est public. Nous avons essayé de comprendre certains de ces ratings que nous trouvions un peu incompréhensibles au vu des bonnes impressions qui se dégageaient de ses opinions. Personne ne nous a rappelés.

La neutralité pour la Biat

« L’action de la banque n°1 en Tunisie continue à avoir le vent en poupe affichant un rendement à deux chiffres pour la deuxième année de suite. L’atterrissage du premier semestre de l’année 2022 de la BIAT (des bénéfices nets de 208,7 MDT en hausse de 86,8%) nous réconforte une fois de plus sur la solidité de la première banque de la place », dit l’intermédiaire boursier Tunisie Valeurs (T.V).

Selon lui, « la banque (…) affichait des résultats qui surperforment le budget ».

T.V met en valeur « le leadership de la banque sur les dépôts à vue, sa marge de manœuvre confortable sur le coût des ressources et sur le ratio de transformation réglementaire qui sont les armes de la BIAT face aux contraintes de la crise actuelle qui secouent la sphère économique et financière ».

Biat, 2ème plus grande capitalisation du marché actions après la SFBT, « affiche des niveaux de valorisation tentants qui intègrent les surcoûts de la crise et sous-estiment les qualités fondamentales de la banque en termes de résilience du business model face aux chocs externes », estime T.V.

Et l’intermédiaire, honnête de s’abstenir de donner un rating, fait remarquer que « vu l’appartenance de Tunisie Valeurs au Groupe BIAT, nous nous abstenons d’émettre une opinion sur la valeur ». Ce ne sera pas le cas pour le reste des banques de la place.

Pour l’UIB, T.V conseille d’acheter

Filiale du Groupe Société Générale, « l’UIB a affiché au 1er semestre de l’année 2022, des résultats d’excellente facture. Le bilan de la première moitié de 2022 a profité d’une activité d’exploitation qui poursuit sur sa lancée positive et d’une baisse du coût du risque. L’UIB a pris option pour s’appuyer sur l’expertise de deux cabinets de conseil pour la construction de son plan stratégique et de sa feuille de route 2022–2025 ». Elle devrait s’articuler, selon T.V, autour de la relation client, l’efficacité opérationnelle et la solidité du bilan. Pour 2022, « le management table sur une croissance du PNB de 9,3% à 484 MDT et sur une reprise du résultat net de 33,9 % à 109 MDT. Deux objectifs qui devraient être largement dépassés ».

BH Bank : Conserver

« La BH poursuit sur sa lancée positive. Et le changement managérial opéré en milieu d’année n’a pas brisé l’élan de la banque en bourse (…), avec des résultats réconfortants ». L’intermédiaire fait cependant remarquer que « l’activité d’intermédiation a affiché, en revanche, un bilan contrasté avec un léger repli de l’encours des crédits et une reprise de l’encours des dépôts », pour ensuite expliquer que « ces deux évolutions s’inscrivent, sans doute, dans une optique de maitrise du ratio de transformation réglementaire ». Il note aussi, que « la liquidité reste encore sous pression et la qualité du portefeuille se compare défavorablement par rapport aux majors du secteur », tout en estimant que « la BH devrait garder le cap sur la croissance profitable en 2022, au vu des résultats du premier semestre ». Il nous apprend aussi que « la stratégie de la BH dans les prochaines années repose essentiellement sur l’orientation client et la croissance accompagnée par la rentabilité et la conformité ». Et T.V termine en assurant que si « la valorisation de la BH est attrayante (…) sur le plan des fondamentaux, il y a encore du chemin à parcourir par la BH ».

Même rating pour BNA (Conserver)

La BNA a terminé 2022 sur une note d’optimisme, rompant, ainsi, avec trois années de vaches maigres pour les investisseurs. Première banque du secteur public, la BNA a affiché en 2021 des résultats de bonne facture. La BNA s’affiche parmi les croissances les plus vigoureuses des bénéfices à l’échelle du secteur coté en 2021. La banque devrait au terme de l’année 2022, confirmer la courbe ascendante de ses résultats au regard des chiffres du premier semestre, avec une croissance du PNB de 16,9 % à 448 MDT. Mais cette croissance ne devrait pas se répercuter intégralement au niveau du Bottom line sur l’année pleine en raison de la flambée attendue des dotations aux provisions sur les créances telle qu’affichée sur la première moitié de 2022 (une flambée de 37,4 % à 143,4 MDT). Cependant, la BNA affiche deux carences de taille dans ses comptes : une qualité du portefeuille encore fragile et des niveaux de liquidité inférieurs à la concurrence. Mais, la fragilité de la qualité du portefeuille et l’exposition élevée aussi bien directe et qu’indirecte au risque souverain.

Pas pour la STB. Elle s’est bien comportée, mais T.V conseille d’alléger

Pour T.V, « la STB s’est bien comportée en bourse en 2022, rattrapant largement le terrain perdu en 2021, après avoir subi une dégradation de sa rentabilité en 2020 sur fond de flambée des dotations aux provisions sur les créances. Malgré une activité d’exploitation bien portante sur le premier semestre de l’année 2022, la banque a payé les frais d’une hausse carabinée des dotations aux provisions sur les créances, plombant sa rentabilité »

T.V note que « l’exposition élevée au secteur du tourisme constitue un point de vigilance particulier pour nous à l’aune de la crise actuelle. Les retombées de cette crise devraient retarder le chantier de la restructuration, et constituent une menace pour l’élan de la banque et pour les priorités de son management qui sont le décollage commercial et l’assainissement du portefeuille ». Et l’intermédiaire, qui jugeait plus haut que le titre STB s’était bien comporté, finit par recommander « de prendre les bénéfices sur le titre ».

ATB : Un beau parcours, mais « Allégez », dit T.V

« L’ATB a affiché en 2022 un beau parcours boursier malgré le changement managérial intervenu en Juillet dernier et l’absence de distribution de dividendes et ce, depuis l’exercice 2018. Fortement impacté par le poids des provisions (envolée des dotations aux provisions de 114,5% à 144,2 MDT) », souligne T.V qui estime à juste titre que « le bilan de l’année 2021 est ressorti nettement décevant », certainement à cause de la perte de 68,5 MDT.

T.V met pourtant en valeur « une activité d’exploitation bien orientée au terme du 1er semestre de 2022, portant la marque d’une croissance soutenue du PNB (+19,6% à 154,8 MDT) », et prévoit que « la banque devrait résorber son déficit le portant à -10,9 MDT, selon nos estimations ». Et l’intermédiaire boursier de préférer « attendre le retour aux bénéfices pour examiner l’opportunité d’un positionnement sur la valeur. Mais, pour le moment, notre recommandation est : Alléger ».

BT : Malgré « un cru qui a dépassé les pronostics » T.V se limite à un « Conserver »

« Le cru de 2021 de la BT a dépassé tous les pronostics », commence T.V à propos de la Banque de Tunisie, car « la doyenne des banques tunisiennes s’est largement rattrapée en 2021. La banque est parvenue à pallier l’atonie de son activité d’exploitation et les pressions inflationnistes grâce à sa gestion rigoureuse et à sa bonne culture de risque ». Il va jusqu’à estimer que « le bilan de 2021 devrait, ainsi, entrer dans les annales, 2021, étant l’année des bénéfices les plus élevés jamais enregistrés par la banque ». Et d’estimer encore que « l’année 2022 s’annonce sous de meilleurs auspices pour la BT profitant de la montée des taux et d’opérations ponctuelles de reprise sur provisions ».

Et malgré « une assise financière solide et un niveau de solvabilité des plus confortables du secteur, une productivité à la pointe du secteur, une politique de crédit historiquement sélective et un système rigoureux de pilotage des risques », T.V lui accorde un Rating de « Conserver », sans plus.

UBCI : Conserver +

Pour l’UBCI, c’est d’abord « une belle note d’optimisme », pour 2022. Certainement motivé par l’arrivée d’un nouvel actionnaire de référence et le renforcement de ses organes de gouvernance », et surtout par le « grand programme de transformation qui devrait révéler son ambition et traduire sa nouvelle stratégie ». Au menu, la refonte de son système d’information ainsi que de son identité visuelle ». Pour T.V, « 2022 s’annonce sous les meilleurs auspices » pour l’UBCI qui a déjà vu son PNB augmenter de 10,2 % à 143,4 MDT et son résultat net plus que doubler à 27,8 MDT au 30 Juin 2022. Et d’encenser encore la banque des Doghri, en assurant être « convaincue que l’UBCI constitue une plateforme de rentabilité prometteuse sur le long terme avec des leviers de croissance présentement sous-exploités ».

Et malgré tout cela, T.V préfère « attendre de voir les contours de la nouvelle stratégie que le nouveau management compte mettre en œuvre… » et se limiter à un « Conserver avec des perspectives positives » !

Encore un « Conserver », pour l’Amen aussi

« L’année 2021 s’est avérée concluante à tous les niveaux pour le bras financier du Groupe Amen. La banque y a pu confirmer son dynamisme et sa résilience face à un contexte économique morbide. En 2021, l’activité d’exploitation a été bien orientée et la rentabilité a été sensiblement consolidée. Amen Bank a figuré parmi la minorité des banques de la cote à voir leur coefficient d’exploitation s’améliorer ».

Et d’annoncer pour 2022, « le tournant vers une croissance plus équilibrée qui se confirme avec la poursuite de la rationalisation de l’appareil d’octroi des crédits et la qualité du portefeuille continue à converger vers les standards du secteur privé ».

Et T.V de s’attarder ensuite sur le programme de transformation NEXT, lancé en 2019, Amen Bank qui devrait « continuer à rééquilibrer son business model entre le Corporate et le Retail, diversifier les revenus et renforcer la maîtrise des risques et des charges », ajoutant que « le bilan du 1er semestre de l’année 2022 nous conforte dans la capacité de la banque à résister à la crise actuelle. Le niveau de solvabilité appréciable dont jouit Amen Bank sera l’atout majeur ». Et pourtant, c’est juste un « Conserver » le titre que T.V accorde à la banque des Ben Yedder.

WIB : Un « Alléger » compréhensible

« Après avoir viré au vert en 2021, le titre a connu un parcours boursier atone en 2022. L’ex-leaseur commence à récolter les fruits de sa transformation en banque islamique. La mutation organisationnelle et commerciale touche à sa fin. 2021 a été une année charnière pour la benjamine du secteur bancaire. Wifak y a dégagé son premier bénéfice, en tant que banque islamique après avoir aligné plusieurs années de pertes (des pertes cumulées de 36,9 MDT sur la période 2017-2020). Le premier semestre de 2022 a été marqué par une croissance à deux chiffres au niveau des indicateurs clés de performance de la banque et par une consolidation de la rentabilité (un bénéfice net semestriel de 3,3 MDT). Cependant, ce constat ne devrait pas occulter une qualité du portefeuille moindre que la concurrence cotée précisément en matière de taux de couverture des créances classées (un taux de couverture des créances classées de 45,6% à fin 2021). Les efforts supplémentaires à déployer par la WIB pour couvrir convenablement ses risques conditionneront la rentabilité future de la banque ». On comprend alors que T.V déclare « préférer réduire l’exposition à la valeur, en attendant une croissance plus équilibrée ».

Pour la BTE, c’est un franc « Alléger (Vendre) »

« La BTE poursuit sa déroute en bourse. Le retour aux bénéfices en 2019 n’aura pas duré longtemps pour la banque à capitaux tuniso-émiratis. La BTE a dégagé des pertes en 2020 et en 2021. Un processus de privatisation en suspens qui lasse les investisseurs et qui entrave la mise en place d’une véritable stratégie. Une valorisation basse mais le déficit qui s’annonce en 2022, au vu des résultats de la première moitié de l’année (des pertes de 12,8 MDT), ne rassure pas le marché. Les spéculations sur le déroulement du processus de privatisation devraient tenir en haleine les investisseurs. Nous recommandons d’alléger l’exposition au titre en attendant des jours meilleurs ». C’est clair pour T.V

*Résumé d’une analyse de Tunisie-Valeurs