Le recours au FMI était « nécessaire et incontournable », estime Taoufik Baccar

L’ex ministre du Développement, des Fiancés, et ancien gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Taoufik Baccar, a affirmé, ce dimanche, que le recours au Fonds monétaire international était nécessaire et incontournable pour procurer au pays une piste de sortie de crise, bien que , a-t-il reconnu, ce recours en soi ne soit une « bonne et positive chose ».

« Revoir et réformer la compensation est inévitable », a-t-il ajouté sur Mosaïque fm, jugeant « aberrant » que la baguette de pain coûte 190 millimes en 2011 et autant aujourd’hui.

Ila affirmé que la corruption la plus néfaste a été celle qui a entaché les politiques publiques, soulignant que la solution pour sortir de la crise économique réside dans la mobilisation des ressources pour permettre aux entreprises publiques de se restructurer

Il a à cet égard, proposé de restructurer et de privatiser un certain nombre d’entreprises, dont les ressources récoltées seront utilisées exclusivement aux fins de la restructuration des entreprises qui devraient rester dans le secteur public.