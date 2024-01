Le responsable syndical du bassin minier  relâché 

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Gafsa a ordonné la libération du secrétaire général de la fédération générale des mines, Mohamed Tahar Barkous, après l’avoir entendu hier, dimanche 31 décembre 2023, à la suite d’un différend avec une patrouille de sécurité, rapporte Al-Shaab News, ,organe de l’UGTT.

Barkous avait dénoncé « le processus de diffamation qui a affecté sa personne et le syndicat en montant de toutes pièces des accusations sans fondement », affirmant que « ces accusations sont le fruit de l’imagination de certains qui détestent le syndicat et sont à l’affût de toute nouvelle pour l’exagérer et la déformer ».

A noter qu’un membre du syndicat de base de la fédération des mines confirmé au correspondant de Diwan FM dans la région que Tahar Barkous avait été arrêté suite à un différend avec les membres de l’un des les patrouilles de sécurité dans la ville de Metlaoui.

