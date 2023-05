Le roi Mohammed VI lance la première voiture à hydrogène du Maroc

Le roi du Maroc Mohammed VI a dévoilé la première marque automobile du pays et un prototype de véhicule à hydrogène lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au palais royal de Rabat.

La nouvelle voiture, baptisée Hydrogen Utility Vehicle ou HUV, a été développée par la première société automobile détenue à 100 % par des Marocains, Neo Motors, et par la société automobile NamX, basée à Turin. Le président de NamX a co-créé la première voiture au monde partiellement alimentée par un système breveté de réservoir d’hydrogène amovible. Le carrossier italien Pininfarina a participé à la conception du prototype à hydrogène.

Le PDG de Neo Motors, Nassim Belkhayat, et le président de NamX, Faouzi Annajah, ont présenté le projet, qui vise à renforcer la compétitivité du Maroc en matière de production automobile. Le Maroc est déjà le plus grand constructeur automobile d’Afrique et, en septembre dernier, le gouvernement s’est engagé à doubler sa capacité de production de voitures électriques dans les deux ans à venir.

Le HUV, dont la sortie est prévue en 2025, répond à la demande mondiale croissante de voitures durables. Contrairement aux véhicules électriques, qui mettent des heures à se recharger, les véhicules à hydrogène peuvent être ravitaillés en quelques minutes. En plus d’offrir une plus grande autonomie que leurs cousins à batterie, les véhicules à hydrogène tendent à être légèrement plus respectueux de l’environnement.

Neo Motors a mis en place une usine industrielle à Ain Aouda, juste au sud de la capitale, pour fabriquer des véhicules pour le marché local et pour l’exportation. L’usine devrait produire 27 000 voitures par an. Le projet devrait coûter 156 millions de dirhams (15,5 millions de dollars) et créer 580 emplois.

L’HUV a été approuvé par l’Agence nationale de la sécurité routière du Maroc en février 2023. L’entreprise prévoit d’inaugurer l’usine industrielle en juin 2023 et de commencer la commercialisation de la voiture.