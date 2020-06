Le roi Mohammed VI réopéré du cœur, dimanche

Le roi du Maroc Mohammed VI a subi une opération cardiaque dimanche à Rabat. L’intervention a été réalisée avec succès, a précisé le Palais.

Le 20 janvier 2018, le roi du Maroc, Mohammed VI, avait été opéré du cœur à la clinique Ambroise Paré à Paris. Le monarque, qui présentait un trouble du rythme cardiaque défini comme un «flutter auriculaire sur cœur sain», avait subi une «ablation par radiofréquence de cette arythmie». Ce qui avait permis de normaliser son rythme cardiaque.

Or, deux ans et demi plus tard, le souverain marocain, âgé de 56 ans, a dû à nouveau subir cette opération. Dans un communiqué officiel diffusé par la Cour, on apprend en effet que le roi Mohammed VI a présenté «une récidive de ce trouble du rythme cardiaque type flutter auriculaire sur cœur sain».

L’opération s’est déroulée ce dimanche à la clinique du Palais royal de Rabat. Dans le communiqué, signé des cinq médecins de l’équipe qui a pris en charge le patient royal, il est indiqué qu’elle s’est soldée par un succès complet, comme en février 2018, «avec restauration du rythme cardiaque normal».