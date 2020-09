Le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères appelle à une nouvelle approche pour entourer la diaspora tunisienne

Dans le cadre des travaux de la 38ème Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques permanentes et consulaires, le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a intervenu, lundi, sur le thème » Vers une nouvelle approche pour entourer la diaspora tunisienne « .

Le secrétaire d’Etat a mis l’accent, dans ce sens, sur le rôle important de la diaspora tunisienne dans l’appui aux efforts nationaux pour le développement, notamment à travers l’encouragement du transfert de ses économies vers la Tunisie,

‘investissement dans les projets de développement et la création de petites et moyennes entreprises particulièrement dans ce contexte délicat que traverse le pays.

« Hisser le rôle de la diaspora tunisienne à l’étranger au niveau d’un véritable partenariat avec l’Etat exige l’existence d’importants facteurs catalyseurs, dont la bonne gestion de la question de la migration avec les principaux partenaires directs de la Tunisie pour faciliter la résidence de tous les Tunisiens à l’étranger dans le respect des lois de leur pays d’accueil », a-t-il affirmé.

Il est question, également, d’entourer toutes les catégories des Tunisiens à l’étranger dans le cadre d’une intégration sociale et culturelle dans les pays d’accueil.

Mohamed Ali Nafti a souligné l’impératif de hâter la concrétisation du système de travail consulaire à distance et la numérisation des services consulaires de manière totale et dans les plus brefs délais, tout saluant l’élan solidaire entre les Tunisiens résidants à l’étranger lors de la crise sanitaire du Covid-19.