Le secteur de la construction voué à de beaux jours

Le secteur de la construction en Tunisie s’est redressé enregistrant un taux de croissance de 1,0% en termes réels, après une contraction de 1,8% en 2017. Cette reprise est due à l’évolution positive de la conjoncture économique, au regain de confiance des investisseurs et aux investissements dans les infrastructures de transport, l’énergie et le logement, explique le site Info Street Wire (ISW). L’expansion des secteurs du tourisme et de l’industrie manufacturière a également soutenu la croissance de l’industrie. L’aide des institutions financières a, à son tour, contribué à améliorer le climat d’investissement. En 2017 et 2018, la Banque mondiale a accordé deux prêts, d’une valeur de 1,3 milliard TND (500 millions USD) chacun, qui ont soutenu le développement du logement et le financement de projets de développement dans le pays.

L’industrie devrait continuer à se développer au cours de la période 2019-2023, grâce aux efforts du gouvernement pour améliorer les infrastructures industrielles et énergétiques et les services publics. En outre, l’objectif du gouvernement d’améliorer le réseau de transport devrait soutenir les investissements dans les projets d’infrastructure, qui à leur tour alimenteront la croissance de l’industrie. Les efforts déployés pour attirer les investissements étrangers par le biais du modèle de partenariat public-privé (PPP) soutiendront également la production du secteur de la construction au cours de la période de prévision. Le gouvernement tunisien a signé un accord d’une valeur de 4,2 milliards TND (1,6 milliard de dollars US) avec la Banque islamique de développement pour soutenir le développement de projets de transmission d’électricité, la construction d’hôpitaux et le renforcement des activités commerciales dans le pays.

Croissance soutenue

La construction d’infrastructures a été le marché le plus important de l’industrie de la construction représentant 30,1 % de la valeur totale de l’industrie. Le marché devrait suivre une tendance similaire et devrait représenter 30,9 % de la valeur totale de l’industrie en 2023. La croissance du marché sera soutenue par les investissements du gouvernement dans les projets d’infrastructure routière et ferroviaire. Les investissements dans le développement du rail à Tunis et à Sfax devraient stimuler le marché de la construction d’infrastructures.

GlobalData, la firme de consultance et d’analyse de données s’attend à ce que le marché de la construction résidentielle enregistre un taux de croissance annuel moyen de 7,20% en termes nominaux, grâce aux plans du gouvernement visant à fournir des logements abordables par le biais du premier programme de logement. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement fournit une aide financière aux personnes des classes moyennes et basses pour l’achat de maisons.

La Banque mondiale a approuvé un prêt de 254,9 millions de dinars tunisiens (100 millions de dollars des États-Unis) pour soutenir le développement de l’enseignement primaire dans le pays. Il vise à améliorer l’accès aux établissements préscolaires et le développement de l’infrastructure scolaire globale. Par ailleurs, en janvier 2019, le gouvernement a signé un accord avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement portant sur un prêt de 254,5 millions TND (92,0 millions de dollars EU) pour améliorer l’état des écoles primaires dans les 12 provinces du pays. Ce prêt devrait permettre de stimuler la croissance du marché de la construction institutionnelle pendant la période de prévision.

Energie et services publics

GlobalData s’attend à ce que le marché de la construction d’énergie et de services publics enregistre un TCAC de 7,43% en termes nominaux. La croissance devrait être alimentée par les investissements gouvernementaux dans les infrastructures d’eau et de drainage, ainsi que par le développement de projets pétroliers et d’énergie renouvelable.

Le total des projets de construction de pipelines en Tunisie, tels que suivis par GlobalData, et incluant tous les mégaprojets d’une valeur supérieure à 25 millions de dollars US – s’élève à 46,6 milliards de dinars tunisiens (18,3 milliards de dollars US). Le pipeline, qui comprend tous les projets depuis la pré-planification jusqu’à l’exécution, est orienté vers les projets en phase finale, 61,1% de la valeur du pipeline étant dans des projets en phase de pré-exécution et d’exécution à partir de mars 2019.