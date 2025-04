Le secteur de l’artisanat s’emploie à renaître de ses cendres

En Tunisie, le secteur de l’artisanat contribue à hauteur de 5% du Produit Intérieur Brut. Il compte 300 mille artisans et 2000 entreprises artisanales dont 650 entreprises exportatrices, selon les données de l’Office national de l’Artisanat. Le secteur génère 6000 postes d’emploi par an.

Surtout, l’artisanat tunisien représente bien plus qu’une simple activité économique. C’est un symbole de l’identité et de l’authenticité du pays, ainsi qu’un moteur de développement régional et national.

En préservant et en valorisant cet héritage artisanal, la Tunisie offre des opportunités économiques et culturelles durables, tout en contribuant à la transmission des savoirs et à la promotion de la diversité culturelle.

Le ministère du Tourisme a annoncé qu’il œuvre davantage à tripler en 2025, les recettes drainées par le secteur artisanal en Tunisie, lesquelles ont atteint les 160 millions de dinars en 2024.

D’ailleurs, les dix premiers pays clients de la Tunisie sont les Etats-Unis, la France, l’Italie, le Qatar, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Grèce, le Canada et la Libye.

Des chiffres encourageants

Le secteur de l’artisanat en Tunisie connaît une évolution encourageante, comme en témoignent les récentes statistiques.

En 2022, les recettes d’exportation des produits artisanaux ont atteint plus de 350 millions de dinars. Cela souligne l’importance croissante de l’artisanat dans l’économie du pays.

En effet, le secteur contribue déjà à hauteur de 5% du produit intérieur brut (PIB) et emploie environ 350 000 personnes à travers le pays.

Chaque année, il génère également 6 000 nouveaux postes d’emploi, offrant ainsi des opportunités essentielles aux artisans talentueux et aux jeunes entrepreneurs.

On rappelle également qu’un conseil ministériel a été tenu dernièrement, visant à soutenir les artisans et à promouvoir les entreprises citoyennes.

Il a été question notamment de soutenir l’exportation dans le secteur des industries artisanales, en encourageant les incitations et en simplifiant les procédures via le projet « Easy Export ».

Ce programme vise à faciliter l’exportation des produits de l’artisanat en utilisant le réseau de la Poste Tunisienne.

Cette démarche pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour les artisans tunisiens, leur permettant de conquérir de nouveaux marchés internationaux et d’accroître leur visibilité à l’échelle mondiale.

Cependant, le secteur artisanal tunisien est confronté à plusieurs défis, notamment la concurrence des produits importés à bas prix et la difficulté d’accès au financement et à la formation pour les artisans locaux.

Pour relever ces défis, le gouvernement a lancé plusieurs initiatives pour promouvoir l’artisanat et soutenir les artisans locaux.

Parmi les initiatives, il a créé des centres de formation pour les artisans, offrant des cours de formation professionnelle dans différents métiers artisanaux.

Le gouvernement a également encouragé les coopératives d’artisans et a mis en place des marchés locaux pour promouvoir les produits artisanaux locaux.

En outre, la Tunisie participe à des salons et des expositions internationales pour promouvoir l’artisanat tunisien et établir des relations avec des partenaires commerciaux étrangers.

Ces événements ont aidé à faire connaître l’artisanat tunisien dans le monde entier et ont stimulé les exportations de produits artisanaux.