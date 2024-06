Le secteur de l’eau n’est pas à l’abri de la corruption dans la région arabe

A l’instar de bien d’autres secteurs, celui de l’eau n’est pas indemne de corruption. Les représentants de dix pays arabes planchent sur la question à Tunis dans le cadre d’une conférence organisée par le PNUD, ayant pour thème « L’intégrité du secteur de l’eau dans la région arabe : risques, solutions et rôles des parties prenantes ».

Sachons d’abord que la corruption dans le secteur de l’eau se traduit par des coûts plus élevés pour la société, car elle augmente les coûts de la prestation des services d’eau et réduit la qualité des services. La population avec des moyens économiques faibles est particulièrement touchée : moins d’infrastructures sont construites en raison de la sur tarification, laissant les familles les plus pauvres, sans eau.

De plus, cette corruption peut toucher tous les sous-secteurs de l’eau : eau potable, assainissement, irrigation, gestion des ressources minérales et de l’hydroélectricité. Les différentes formes de corruption à grande échelle comprennent : la collusion, l’emprise politique par l’élite, le détournement des biens publics et des fonds, la corruption dans les transactions internationales, la manipulation de soumissions d’offres et le népotisme. Surtout, il n’ya pas lieu d’oublier la petite corruption qui inclut l’extorsion de pots-de-vin pour les raccordements et les permis d’utilisation des eaux. Un piètre contrôle de la qualité de l’eau et des niveaux faibles de sanction contre la pollution de l’eau peuvent également être liés à la corruption.

« La transparence, le suivi, la surveillance, la responsabilité et la reddition de comptes sont parmi les piliers les plus importants de la gouvernance du secteur de l’eau » a, à cette occasion, indiqué le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Abdelmomen Belati.

Ila encore souligné que «le département de l’agriculture œuvre à intégrer ces principes fondamentaux dans les mécanismes et procédures adoptés pour gérer le secteur de l’eau, afin d’améliorer sa performance et d’assurer sa durabilité ».

« Le ministère soutient également, les mécanismes de coopération et de partenariat avec toutes les parties prenantes pour contribuer à instaurer une agriculture résiliente, durable et inclusive capable de garantir la sécurité alimentaire pour les générations actuelles et futures» a-t-il soutenu.

Trois approches anti-corruption

Ces assises offrent aux organismes participants l’occasion de partager leurs expertises et expériences sur les meilleures politiques et pratiques susceptibles de contribuer à renforcer la transparence, la responsabilité et la prévention de la corruption dans ce secteur crucial, et par conséquent, à lui permettre de jouer son rôle dans la réalisation du développement durable.

Elles ont aussi vocation à servir de servir de plateforme spécialisée pour approfondir la recherche sur les rôles des différentes parties prenantes dans ce domaine et encourager leur coopération dans les secteurs public et privé, avec la société civile, les institutions financières internationales, les partenaires de développement et les Nations Unies.

Des réformes favorables au marché susceptibles de réduire la corruption incluent la privatisation de la prestation de services, la sous-traitance des services, les partenariats public-privé, les appels d’offres de concessions, et les licences d’exploitation et d’utilisation des eaux. Cependant, les processus de privatisation sont eux-mêmes exposés aux risques de corruption. Des initiatives sociales en matière de responsabilité d’entreprises pourraient être utiles dans la lutte contre la corruption.

Il n’en demeure pas moins qu’il est important de lutter contre la corruption dans le secteur de l’eau grâce à trois types de méthodes contre la corruption : la surveillance renforcée du gouvernement, la réforme des réglementations qui stimulent la performance, et une responsabilisation améliorée envers les citoyens grâce à une participation renforcée à la prise de décision.