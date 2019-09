Le Sénat américain se pose des questions sur le sort des financements US en Tunisie

Dans son édition de l’été 2019 du rapport sur le gaspillage de l’argent public, “The Waste Report”, le sénateur américain Rand Paul détaille plus de 50,2 milliards de dollars de dépenses gouvernementales qui, selon lui, ont entraîné le gaspillage de l’argent durement gagné des contribuables.

Le sénateur républicain du Kentucky et président du sous-comité de la surveillance des dépenses fédérales et de la gestion des urgences du Comité de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, soutient que le gaspillage continu des deniers publics est une question de sécurité nationale qui doit cesser.

Parmi les points soulignés dans le rapport figurent 2 millions de dollars ” pour accroître la confiance entre les partis politiques tunisiens et les citoyens (Etat) “, en plus des 1,4 milliard déjà envoyés en Tunisie depuis 2011.

“Qu’est-ce qui fait croire [au département d’État] que 2 millions de dollars de plus réussiront là où 1,4 milliard $ a échoué ?”, s’est demandé le sénateur Rand Paul.