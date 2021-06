Le Sénat américain vote un plan « historique » de 250 milliards $ pour contrer la Chine

Dans un rare moment d’union entre démocrates et républicains, le Sénat américain a adopté, mardi 8 juin, un projet de loi prévoyant des investissements ambitieux dans la science et les technologies, présenté comme un texte « historique » pour contrer la menace économique de la Chine et son modèle « autoritaire ».

Ce plan destine notamment 190 milliards de dollars (156 milliards d’euros) à la recherche et au développement, et vise aussi à encourager les entreprises à produire aux Etats-Unis des semi-conducteurs, aujourd’hui essentiellement fabriqués en Asie. Une pénurie mondiale frappe de nombreux secteurs-clés, de l’automobile aux communications, illustrant l’enjeu stratégique de cette production. Le texte a été approuvé par 68 voix contre 32 au Sénat et doit désormais être adopté définitivement, à une date qui n’a pas encore été fixée, par la Chambre des représentants avant d’être promulgué par Joe Biden.