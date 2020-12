Le Sénégal rejoint “World Logistics Passport” en tant que hub pour l’Afrique

Le Sénégal devient le 2 e pays au monde à adhérer au « World Logistics Passport ». Cette initiative, propulsée par DP World, entend booster les échanges commerciaux entre pays émergents du Sud. Le Sénégal se positionne ainsi pour devenir une plaque logistique majeure pour la réexportation en Afrique, nous apprend Ecofin.

Le Sénégal est sur le point de renforcer sa position de plaque tournante du commerce en Afrique après son adhésion au World Logistics Passport (WLP), une initiative majeure de Dubaï pour relier les nations du monde entier et accroître le commerce Sud-Sud, qui représente environ 4,28 billions de dollars par an selon l’OMC.

L’accord-cadre a été signé, vendredi 27 novembre, entre Amadou Hott, ministre de l’Economie et de la Planification du Sénégal, et le sultan Ahmed bin Sulayem, président de DP World, des douanes et de la Zone franche de Dubaï.

Le programme World Logistics Passport, soutenu par DP World, a été créé pour surmonter les obstacles au commerce, tels que l’inefficacité logistique, qui limitent actuellement la croissance des échanges entre les marchés en développement.