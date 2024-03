Le SG de l’ONU alerte sur les tensions géopolitiques

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, semble avoir apprécié le réalisme historique du film « Oppenheimer ». Le chef des Nations Unies a fait référence au film oscarisé de Christopher Nolan, ce lundi, pour alerter sur le risque de guerre nucléaire.

« Nous nous réunissons aujourd’hui à un moment où les tensions géopolitiques et la méfiance ont porté le risque de guerre nucléaire à son niveau le plus élevé depuis plusieurs dizaines d’années », a rappelé Antonio Guterres lors d’une réunion du Conseil de sécurité sur la non-prolifération nucléaire organisée par le Japon. « L’Horloge de l’apocalypse tourne, et son tic-tac entêtant retentit à toutes les oreilles », a-t-il ajouté.

Antonio Guterres s’inquiète notamment d’une nouvelle course à l’armement nucléaire. « Les instruments de guerre font l’objet d’investissements bien plus importants que les instruments de paix. Les pays engloutissent des ressources considérables dans de nouvelles technologies nucléaires mortelles et étendent la menace à de nouveaux domaines », a-t-il déploré. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, certains États européens, dont la France, ont convenu de relancer leur industrie de défense.

