Le solaire  tunisien  rayonne sur l’Egypte

Une délégation tunisienne de haut niveau se rendra en Égypte courant septembre pour discuter des énergies renouvelables

Ayman Heiba, directeur exécutif de l’Association égyptienne pour le développement de l’énergie (SEDA), a précisé que l’association rencontrera une délégation tunisienne d’hommes d’affaires et d’investisseurs dans les domaines des énergies nouvelles et renouvelables pour discuter de la coopération, des investissements et de l’échange d’expériences dans des projets utilisant l’énergie solaire.

Heiba a ajouté que cette visite s’inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement égyptien visant à utiliser les énergies nouvelles et renouvelables comme alternative aux sources d’énergie traditionnelles.

Il s’agit de mettre en œuvre des systèmes d’énergie solaire comme source d’électricité afin de s’appuyer sur une énergie propre pour répondre à une partie des besoins en électricité du pays. Elle vise également à réduire les émissions et à préserver l’environnement, d’autant que l’énergie solaire est disponible tout au long de l’année en Égypte et qu’elle contribue à réduire la consommation de combustibles traditionnels, à protéger l’environnement et à offrir des opportunités de travail dans la fabrication locale.

En outre, Heiba a annoncé qu’une délégation tunisienne de haut niveau se rendra en Égypte au cours des deux prochains mois pour inspecter un certain nombre de projets d’énergie renouvelable et examiner les projets mis en œuvre dans le domaine du chauffage solaire – que ce soit par le gouvernement ou le secteur privé – en complément du projet de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et du programme SHIP.

Maîtrise de l’énergie dans l’industrie

Le projet SHIP adopté par l’ONUDI en coopération avec le ministère de l’Industrie – représenté par le Centre de modernisation industrielle – vise à localiser et à utiliser l’énergie solaire, en particulier l’utilisation de la chaleur dans les applications industrielles, ce qui contribue à rationaliser la consommation de gaz et de diesel utilisés dans les chaudières et le chauffage de l’eau dans les usines et les installations touristiques.

Heiba a expliqué qu’un protocole de coopération sera signé entre la SEDA en Egypte – qui est une association d’entreprises, d’investisseurs et d’experts en énergie renouvelable et solaire – et la partie tunisienne sous les auspices du ministère de l’industrie et de l’ONUDI.

Il a également souligné l’importance de profiter de l’expérience de la Tunisie dans ce domaine, étant donné qu’elle a fait de grands progrès dans les projets de chauffage solaire dans plusieurs installations gouvernementales et privées, et que l’Égypte cherche à coopérer avec elle pour augmenter la demande de chauffages solaires. En outre, l’Égypte cherche à améliorer la fabrication locale de la technologie de l’énergie solaire et à encourager son application dans les processus de chauffage de l’industrie égyptienne, ce qui contribue de manière significative à économiser la consommation de gaz naturel et de diesel.

En outre, Heiba a révélé que les projets d’énergie renouvelable représentent environ 20 % de la capacité électrique totale installée sur le réseau national, notant que ce pourcentage devrait passer à 42 % d’ici 2035.

Les banques appelées à la rescousse

Par ailleurs, une délégation égyptienne de l’Autorité des énergies renouvelables, de la SEDA, du Centre de modernisation industrielle et de la Banque nationale d’Égypte (NBE) a visité la Tunisie en juin dernier pour s’informer de son expérience dans la mise en œuvre de projets de chauffage solaire dans le cadre de la mission de l’ONUDI et du programme SHIP.

La délégation égyptienne a visité un certain nombre de projets affiliés à la Compagnie tunisienne d’électricité et de gaz, ainsi qu’un certain nombre de sites comprenant des chauffages solaires, et l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie.

Elle a également tenu une réunion avec des responsables bancaires sur le financement de l’énergie solaire et les moyens de financer les projets, ainsi que les procédures de montage financier et les contrôles et critères de prêt des projets.

Il importe de savoir que les principaux obstacles et défis auxquels sont confrontés les investissements dans le domaine de l’énergie solaire en Égypte sont le fait que le marché égyptien de l’énergie solaire souffre de confusion en raison de certains changements mondiaux, ainsi que la difficulté d’ouvrir des crédits documentaires. En outre, le coût des systèmes solaires a augmenté jusqu’à 35% en raison de l’augmentation du prix des composants et de l’expédition.

La législation et les contrôles existants en Égypte pour réglementer le marché du travail dans le secteur de l’énergie solaire ont besoin d’un ensemble d’incitations et de programmes de financement pour encourager les investisseurs et les citoyens à investir dans des projets d’énergie solaire renouvelable, conformément à la politique de l’État visant à rationaliser la consommation de gaz naturel, d’autant que l’Égypte a établi un plan ambitieux pour développer les projets d’énergie propre.