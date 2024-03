Le Soudan pose ses conditions à toute médiation de l’UA

Le chef de l’armée soudanaise et président du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah Al-Burhan, a déclaré que le Soudan avait pleinement confiance en l’Union africaine (UA), et a appelé celle-ci à réintégrer son pays au sein de l’organisation régionale, rapporte AfricaNews.

L’UA avait suspendu le Soudan suite au coup d’Etat du 25 octobre 2021.

A l’occasion de la visite d’une délégation de haut niveau de l’UA à Port-Soudan, le chef militaire soudanais a déclaré que le Soudan ne prendrait en considération la proposition de l’Union africaine de mettre fin au conflit que si le bloc continental rétablissait son statut de membre à part entière.

Constituée de trois membres, cette délégation a été créée par la Commission de l’UA en janvier pour faciliter le dialogue, rétablir l’ordre constitutionnel et travailler en collaboration avec les parties prenantes soudanaises et la communauté internationale, en vue d’une paix durable.

Mohamed Ibn Chambas, le chef de cette délégation de l’UA, a déclaré que le groupe de haut niveau de l’UA était désireux de trouver des solutions à la crise, et avait écouté toutes les forces politiques en présence au Soudan.

Al-Burhan a souligné que toute solution devait être basée sur un retrait des Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires) des villes et villages qu’elles occupent.

