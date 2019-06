Le stade de Suez s’apprête à accueillir les matches du groupe E

Le stade de Suez qui accueillera les rencontres du groupe E de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN-2019), recoit les dernières retouches avant d’ouvrir ses portes pour les matches de la première journées prévus lundi.

Un responsable de la cité sportive de Suez qui a requis l’anonymat, a déclaré à l’envoyé spécial de l’agence TAP à Suez, que les travaux ont été lancés en février dernier, soit juste après l’attribution de l’organisation de la CAN à l’Egypte et le choix de la ville de Suez pour accueillir quelques rencontres, et ils se poursuivent jusqu’à cette heure pour que le stade soit prêt pour l’évènement.

“La pelouse du stade a enregistré quelques travaux de renforcement et de maintenance pour qu’elle réponde aux normes internationales. C’est l’une des meilleures pelouses, à en croire les experts”.

D’autres travaux ont été entrepris au niveau des vestiaires en aménageant une salle de massage et une salle équipée de bain glacé, outre l’aménagement d’une salle pour le staff technique, une salle de conférences et un centre de presse, équipés des outils de travail nécessaires.

Concernant les gradins d’une capacité d’accueil de 20.000 places, le responsable égyptien a indiqué que les habitants de Suez sont appelés à conserver les installations de ce stade dont les travaux d’entretien et de sauvegarde se font dans le cadre d’un partenariat public-privé.

Outre les matches du groupe E, le stade de Suez accueillera une partie des huitièmes et des quarts de finale, rappelle-t-on.