Le Stade tunisien et l’US Monastir prennent provisoirement les commandes des deux poules

Le Stade tunisien et l’Union sportive monastirienne, vainqueurs ce dimanche, ont consolidé leurs marques à la porte des play-off et pris provisoirement les commandes des deux poules.

L’US Ben Guerdane, tombeur de l’AS Soliman, engrange trois points précieux qui le rapprochent davantage du haut du tableau à trois journées du dénouement de la première phase.

En déplacement à Gafsa, ce dimanche, le Stade tunisien a repris du poil de la bête en allant s’imposer largement devant l’EGS Gafsa 3-1 grâce à un doublé de Haythem Jouini (8 et 11e) et une troisième réalisation de Bilel Mejri dés la 21e.

L’unique but gafsois a été signé Sadok Ben Salem à la 45e.

A la faveur de ce succès, le 6e en championnat, les stadistes s’emparent seuls de la première place de la poule A avec 20 points à deux longueurs du dauphin clubistes (18 pts) à qui deux matchs manquent encore.

L’EGS Gafsa essuie quant à lui sa 5e défaite et demeure 6e et avant-dernier au classement de la poule avec seulement 6 points au compteur.

Plus au sud, l’US Ben Guerdane a réalisé la bonne opération en s’imposant devant l’AS Soliman 2-1 pour se rapprocher davantage de la première moitié du tableau.

Les deux buts de Mohamed Ali Omri à la 28e et Ayoub Mcharek à la 43e sur penalty contre une seule riposte solimanienne de Mohamed Rayane Hamrouni à la 20e, permettent aux sudistes d’espérer dénicher une place en play-off avant le dénouement de la première phase.

Dans la poule B, l’US Monastir a frappé fort en recevant l’US Tataouine qu’elle avait dominé 3-0 grâce aux réalisations de Bilel Ait Malek (55e) et Boubacar Traoré auteur d’un doublé (59e et 66e-SP).

Un 7e succès qui permet aux fils de la capitale du Ribat de se défaire provisoirement de la concurrence et de se hisser seule en tête du classement de la poule, mais son poursuivant direct, en l’occurrence, l’Espérance ST compte deux matchs en moins.

l’US Monastir a logiquement validé son billet pour les play-off, tandis que l’US Tataouine avec ce 5e revers de la saison, voit son compteur bloqué à 6 points pour demeurer 6e et avant-dernier.

Voici les Résultats:

POULE A

Dimanche 26 novembre:

A Gafsa:

EGS Gafsa 1 Sadok Ben Salem 45′

S Tunisien 3 Haythem Jouini 8′ et 11′, Bilel Mejri 21′

A Ben Guerdane:

USB Guerdane 2 Mohamed Ali Omri 28′, Ayoub Mcharek (43′-SP)

AS Soliman 1 Mohamed Rayane Hamrouni 20′

Reste à jouer

Jeudi 14 décembre:

A Radés:

C africain – ES Sahel

Exempt: Olympique de Béja

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. S. Tunisien 20 10 6 2 2 16 9 +7

2. C. Africain 18 8 5 3 0 11 4 +7

. ES Sahel 18 9 5 3 1 12 4 +8

4. O. Béja 13 9 4 1 4 7 11 -4

5. USB Guerdane 11 10 3 2 5 7 10 -3

6. EGS Gafsa 6 9 1 3 5 6 13 -7

7. AS Soliman 3 9 1 0 8 6 14 -8

POULE B

Dimanche 26 novembre:

A Monastir:

AS Monastir 3 Bilel Ait Malek 55′, Boubacar Traoré 59′ et 66′-SP

US Tataouine 0

Exempt: Espérance ST

Déjà joués

Samedi 25 novembre:

POULE B

A Bizerte:

CA Bizertin 3 Marsa Ibrahima Sissoko 6′, Achraf Ferchichi 46′, Bonheur Mugisha (80′-CSC)

AS Marsa 1 Nizar Smichi 55′

A Sfax:

CS Sfaxien 2 Alaa Ghram 28′, Hazem Haj Hassan 65′

ES Métlaoui 0

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. US Monastir 22 9 7 1 1 18 7 +11

2. Espérance 19 7 6 1 0 12 3 +9

. CS Sfaxien 19 10 6 1 3 12 3 +8

4. ES Métlaoui 9 9 2 3 4 8 12 -4

. CA Bizertin 9 9 2 3 4 5 9 -4

6. US Tataouine 6 9 1 3 5 4 12 -8

7. AS Marsa 2 9 0 2 7 3 16 -13

- Publicité-