Le stock brut de dette extérieure de la Tunisie en hausse de 13 %, à 127,8 Mds DT

La Banque Centrale de Tunisie rapporte que le stock brut de dette extérieure de Tunisie connaît une hausse de 13 % sur un an en septembre 2022, pour atteindre 127,9 Mds de dinars tunisiens (TND). Le service de la dette sur neuf mois en septembre 2022 correspond à 8,4 Mds TND, avec un encours de la dette extérieure représentant 90% du PIB.

Par ailleurs, la production industrielle enregistre une diminution de 1,2% au troisième trimestre 2022, par rapport au trimestre précédent, selon les données de l’Institut National de la Statistique (INS). Cette baisse est portée par la contraction de la production des industries extractives (-4,8%), manufacturières (-0,5%) et de la production et distribution de gaz et d’eau (-1,4%). Des évolutions remarquables doivent être signalées concernant les mines (-15,9%), les produits pétroliers raffinés (-7,5%) et les industries agricoles et alimentaires (-4,6%).