Le stock stratégique du lait est épuisé

Le stock stratégique du lait a été épuisé, le cheptel bovin a été cédé à bas prix, à hauteur de 25 pour cent, a déclaré, dimanche, le vice-président de l’UTAP, Anis Kharbach, appelant à « la nécessité de prendre des mesures urgentes pour sauver le système. »

Dans une intervention à la radio «Express Fm», il a ajouté que «la crise de pénurie du lait va continuer… Nous connaissions auparavant une crise et aujourd’hui le stock est terminé. La production a baissé de 55% par rapport aux anciens chiffres et ceux de la même période de l’année dernière ; il y a un déficit de production de 600 000 litres par jour, soit 1 million 100 000 litres contre une consommation comprise entre 1 million et 800 000 et 2 millions de litres par jour.

Et de poursuivre : « Les problèmes des circuits de distribution se sont aggravés… Le lait est disponible dans les cafés, les restaurants et les hôtels et guère dans les espaces commerciaux et chez les détaillants… Les dérivés du lait sont disponibles car ils garantissent une marge bénéficiaire importante pour les propriétaires d’unités de transformation. »

Kharbach a rappelé que le lait demi-écrémé est subventionné par l’État entre 400 et 450 millilitres le litre…. Les arriérés dus par l’Etat au profit des unités de transformation du lait dépassent 170 millions de dinars… au titre de 14 mois entiers, ce qui explique la baisse de la production du lait demi-écrémé.

Il a souligné que l’agriculteur continue de vendre du lait, subissant une perte d’environ 400 millimètres par litre pendant plus d’un an et demi, alors que l’État n’a pas activé l’augmentation de 200 millimètres au niveau de production, ce qui, selon lui, ne couvre pas les pertes subies quotidiennement par l’agriculteur.