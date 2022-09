Le suivi du programme national de réformes, au centre d’un conseil des ministres

Le suivi du programme national de réformes, a fait l’objet d’un conseil des ministres présidé samedi à la Kasbah, par la Cheffe du Gouvernement, Najla Bouden.

Le conseil a passé en revue l’avancement des réformes dans le cadre du programme de stabilisation économique et financière, basé sur les axes suivants: dynamisation de l’investissement et amélioration du climat des affaires, libéralisation de l’initiative et mise en place des régles de la concurrence loyale, réforme du sytème fiscal, renforcement de la solidité du secteur financier, amélioration de la numérisation, valorisation du capital humain, développement du rendement du secteur public et enfin, renforcement de l’inclusion sociale.

Le CM a discuté de l’avancement de la réalisation du programme de réforme des entreprises publiques, du système de subvention des produits de base et des hydrocarbures, parallèlement à l’accélération de la transition énergétique, du programme de sécurité sociale et des réformes dans le domaine environnemental et du développement durable.Dans ce cadre, la cheffe du gouvernement a souligné l’impératif d’accélérer le rythme de mise en œuvre de ces réformes, étant donné leur importance dans la stabilisation économique et financière et la préparation des prochaines étapes dont la plus importante reste la discussion de l’accord avec le Fonds Monétaire International (FMI)

