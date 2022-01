Le syndicat de l’INS décrète une grève de 8 jours

Les agents et les fonctionnaires de l’Institut national de la statistique (INS) observent depuis le 18 janvier une grève de 8 jours, entamée, selon le secrétaire général de leur syndicat de base Mahdi Helali, suite à l’échec de la réunion de conciliation entre l’Administration et la partie syndicale.

Les grévistes demandent l’approbation d’un statut pour l’INS qui garantisse sa « totale indépendance « vis-à- vis du ministère et les droits professionnels et matériels des agents et fonctionnaires de l’institut, a expliqué le SG du syndicat, vendredi, sur Mosaïque fm.