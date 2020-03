le TAS repousse des audiences, dont l’affaire Espérance ST-Wydad Casablanca

Le Tribunal arbitral du sport a repoussé plusieurs audiences en raison du nouveau coronavirus, mais continue à tenir des audiences par visioconférence, a indiqué jeudi soir son secrétaire général.

A ce jour, seules “cinq audiences ont été reportées mais les procédures se poursuivent normalement, même si les délais doivent parfois être prolongés”, a déclaré Matthieu Reeb, secrétaire général du TAS.

Pour les audiences, “nous proposons des visioconférences mais ce n’est pas toujours l’idéal et il commence à y avoir des reports, comme celui concernant Musa Bility par exemple”, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l’appel de M. Bility, ancien président de la Fédération libérienne (LFA) de football suspendu dix ans par la Fifa, devait être étudié le 27 mars, sauf que l’audience a été reportée et “aucune nouvelle date n’a été fixée pour le moment”, a précisé M. Reeb.

“Nous sommes toujours ouverts mais beaucoup d’employés (40 au total, ndlr) sont en télétravail”, a ajouté M. Reeb.

Parmi les audiences reportées, figurent l’affaire de la finale de la Ligue des Champions d’Afrique (2018-2019) entre l’Esperance Sportive de Tunis et le Wydad de Casablanca, programmée initialement ce vendredi 20 mars.

Le Wydad Casablanca rappelle-t-on, avait décidé de faire appel de la décision de la Confédération africaine de football d’attribuer le titre pour l’édition 2019 à l’Espérance sportive de Tunis, déjà sacrée six mois auparavant.