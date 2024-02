Le taux de chômage des jeunes est «très effrayant», selon l’économiste Chkoundali

Le taux de chômage en Tunisie est passé à 16,4% au quatrième trimestre 2023 contre 15,2% au quatrième trimestre 2022, selon les dernières statistiques de l’INS.

Les commentant, le professeur d’économie Ridha Chkoundali a déclaré, sur Express Fm, que la contraction économique est grave, notant que les projections de la loi de finances initiale pour l’année 2023 indiquent un taux de croissance de 1,8%, mais seulement 0,4% ont été collectés, soit moins d’un quart, ce qui ne s’est pas produit avec autant de gravité les années précédentes.

Il a souligné que ce taux a entraîné une augmentation significative des taux de chômage, indiquant que le chômage des jeunes (âgés de 15 à 24 ans) a augmenté de 1,8 point, passant de 39,1% au troisième trimestre de 2023 à 40,9% au quatrième trimestre de la même année.

« Ce chiffre est très effrayant et nous devons penser à réduire ce pourcentage », a-t-il déclaré, ajoutant : « La réduction du déficit commercial et le remboursement des dettes ne concernent pas les Tunisiens et ce qui compte pour eux, ce sont les taux de l’économie réelle, et ce discours qui est répandu est destiné aux institutions financières internationales ».

« Les indicateurs ne sont pas bons et l’approche qui a été suivie en 2023 doit être revue », a-t-il indiqué.

Il a également relevé la baisse du taux de chômage des titulaires de diplômes supérieurs de 1,4 point, passant de 24,6 à 23,2%, affirmant que « cette baisse peut être considérée comme positive en cas de taux de croissance économique dans les secteurs et de création d’emplois, mais la baisse enregistrée est due à la baisse de la demande des titulaires de diplômes sur le marché du travail en Tunisie et à l’augmentation du taux de migration régulière et irrégulière ».

