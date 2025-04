Le taux de réalisation de projets déclarés s’améliore à petite cadence

Une enquête de suivi des réalisations des projets déclarés sur la période 2020-2023, élaborée par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) fait état d’une amélioration du taux de réalisation de projets par rapport à la période 2019-2022.

Sur 4446 projets enquêtés représentant un investissement déclaré de 6312,8 MD et un nombre d’emplois de 99771 postes, 66,6 % des projets déclarés ont été réalisés contre 66% durant l’enquête 2023 qui couvre la période 2019-2022. En termes d’investissements, le taux de réalisation s’est établi à 46,2% contre 43,8% durant l’enquête 2023. S’agissant du nombre d’emplois, le taux de réalisation a été de 37,5% contre 36,7% durant l’enquête précédente.

Il ressort de cette enquête qui couvre les projets industriels dont l’investissement est compris entre 100 000 dinars et 15 MD, que les projets d’extensions représentent 71 % des investissements réalisés soit 2061,9MD et 63% des emplois réalisés, à savoir 23436 emplois.

Par ailleurs, les projets totalement exportateurs ont permis la réalisation de 1176,4 MD d’investissement, soit 40% du volume total des investissements réalisés. Les tunisiens détiennent les meilleurs taux de réalisation en termes d’investissement (66%) et d’emplois (62%) du total des réalisations.

L’agroalimentaire et les IME en tête

En termes d’investissement réalisé, les parts les plus grandes reviennent aux secteurs des Industries Agroalimentaires (IAA) (34%), des industries mécaniques et électriques (IME) (24%), et des Industries Diverses (ID) (17%). En termes d’emplois, le secteur le plus générateur d’emplois est celui des Industries Textile, Habillement et confection (ITHC) (48%).

Plus de 83% des gouvernorats ont enregistré des taux de réalisations supérieurs à 50% en termes de nombre de projets, à l’exception des gouvernorats de Gabès (47,6%), Jendouba (38,7%), Tataouine (32,7%) et Béja (26,4%).

L’échantillon enquêté englobe 1960 projets implantés dans les zones de développement régional. Les taux de réalisation globaux dans ces zones sont de 56,9% au niveau des projets, de 30,8% au niveau des investissements et de 21,6% au niveau des emplois.

L’enquête 2024 porte aussi sur 582 projets déclarés par des femmes durant la période 2020-2023. Il en ressort que 461 projets ont été réalisés soit un taux de réalisation de 79,2% contre un taux de l’ordre de 76,3% durant l’enquête 2023.