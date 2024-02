Le tiers des ventes de l’artisanat se font sur Internet

Les artisans tunisiens ont réussi à mettre à profit de manière remarquable les supports électroniques offerts par l’Internet, notamment, les réseaux sociaux, pour promouvoir les ventes des produits artisanaux de toutes espèces.

Selon des déclarations faites par le DG de l’Office national de l’artisanat, Fawzi Ben Hlima, au quotidien Alchourouk, du mardi 27 février, le tiers des ventes des produits de l’artisanat est effectué via Internet.

Le responsable qui parlait en marge de la 7ème session de la Foire de l’artisanat et de l’habit traditionnel de Nabeul, ayant démarré le 16 février, a confirmé que la valeur des exportations du secteur de l’artisanat a atteint 160 millions dinar, ajoutant que de nouveaux projets ont vu le jour en 2023, permettant de créer quelques 4000 postes d’emploi.

Sur un autre plan, il a évoqué le programme des appellations d’origine et de label lancé par l’ONA, disant qu’il a couvert dans une première étape 60 produits.

72 artisans et artisanes de Nabeul et autres régions ont pris part à cette 7ème session de la Foire de l’artisanat et de l’habit traditionnel de Nabeul.