Le « Top Broker in Tunisia » fait levée de fonds de 50 MDT

Tunisie Valeurs, qui remporte le prix « Top Broker in Tunisia » décerné par la Fédération Arabe des Marchés de Capitaux (Arab Federation of Capital Markets AFCM) les 9 et 10 mai 2023 à Mascate, annonçait fin juillet dernier, la clôture des souscriptions aux parts de « FCP Valeurs Sérénité 2028 ». L’opération de souscription a connu un vif intérêt de la part du public avec une levée de fonds atteignant 50 millions de Dinars.

FCP Valeurs Sérénité 2028 est un Fonds Commun de Placement fermé sur 5 ans, de type capitalisation et de catégorie mixte, assurant une garantie du capital à l’échéance en plus d’une assurance décès et invalidité qui double le montant des dépôts placés au profit des bénéficiaires désignés.