LE TOYOTA HILUX REMPORTE L’INTERNATIONAL PICK-UP AWARD

Le jury composé de journalistes experts a apprécié la nouvelle motorisation performante du Hilux, sa polyvalence ainsi que sa qualité, sa durabilité et sa fiabilité

- Publicité-

Ce prix prestigieux, remis à Lyon lors du salon Solutrans, conforte Toyota dans son ambition de développer ses activités VU en Europe

L’International Pick-up Award 2022/2023 décerné au Toyota Hilux est la 6e édition de ce prix prestigieux. « Tous les deux ans depuis 2009, l’International Pick-up Award (IPUA) est décerné au pick-up d’une tonne la plus efficace du marché. » explique Jarlath Sweeney, Président du jury de l’International Van of the Year Award, qui organise la compétition. « Pour ce type véhicule multifonctions, fabriqué et vendu dans le monde entier, les produits et le marché évoluent en permanence, de nombreuses marques fixant des standards élevés en matière de performances, de sécurité et de confort du conducteur et des passagers. »

Le Hilux, déjà titulaire de nombreux prix, a été distingué par le jury d’experts de l’International Van of the Year Award en reconnaissance non seulement de sa nouvelle motorisation puissante et souple, de sa polyvalence et, bien sûr, de sa légendaire qualité, durabilité et fiabilité.

Commentant cette réussite, Didier Gambart, Vice President Sales, Marketing and Customer Experience de Toyota Motor Europe, a déclaré : « Avec plus de 50 ans d’héritage, le Hilux a toujours été synonyme d’une qualité, d’une durabilité et d’une fiabilité exceptionnelles, tout comme de performances tout-terrain de très haut niveau. Avec le dernier Hilux, nous avons élargi la gamme de moteurs en proposant un nouveau diesel de 2,8 litres qui offre encore plus de raffinement et de puissance, nous permettant de répondre aux besoins des clients qui souhaitent non seulement un bourreau de travail, mais aussi un véhicule de loisirs. Ce prix est une reconnaissance de toutes les qualités qui font la force du Hilux. »

Le pick-up le plus vendu au monde

C’est le 21 mars 1968 que la première génération de Hilux était lancée au Japon. Un an plus tard, elle faisait son entrée sur le marché européen. Depuis lors, le pick-up Hilux est devenu l’un des modèles les plus populaires de la gamme Toyota.

Réputé pour sa qualité, sa durabilité et sa fiabilité, l’inarrêtable Hilux a prouvé à maintes reprises ses incroyables capacités, conquérant le pôle Nord, les volcans islandais, le continent antarctique, sans oublier des podiums au Dakar.

Aujourd’hui, le Hilux est produit dans six pays différents et commercialisé dans 180 pays et régions du monde. C’est le pick-up le plus vendu sur la planète, avec plus de 18 millions d’exemplaires commercialisés depuis 1968.

Au-delà du Hilux, ce prix vient récompenser les efforts effectués par Toyota pour développer ses véhicules utilitaires légers en Europe. La Marque a ainsi récemment fait son entrée sur un nouveau segment du marché avec le PROACE CITY, et ouvre une nouvelle ère pour les véhicules utilitaires avec l’introduction des PROACE ELECTRIC & PROACE CITY ELECTRIC.

Grâce à sa gamme VU complète, performante et innovante, Toyota ambitionne de conquérir 5 % du marché européen des véhicules utilitaires légers d’ici 2023.