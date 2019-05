Le trio tunisien Missaoui-Alouini-Bannour remporte le titre avec Dinamo Bucarest

– Les trois internationaux tunisiens Makram Missaoui, Kamel Alouini et Amine Bannour ont remporté, mercredi, le titre de champion de Roumanie de handball avec leur club Dinamo Bucarest, suite à leur victoire en finale aller et retour face à l’équipe Dobrogea Sud (33-26, 33-19).

Amine Bannour a été élu meilleur joueur de la saison en inscrivant 14 buts lors de la finale aller et 10 buts au retour, mercredi.

L’ex-gardien du Club africain Makram Missaoui (38 ans) s’est engagé, rappelle-t-on, avec les champions de Roumanie pour deux saisons. Le demi-centre Kamel Alouini a également rejoint le Dinamo Bucarest en 2018 en provenance d’Al-Ahly d’Arabie Saoudite, tout comme l’ex-arrière droit de Chambéry Amine Bannour qui a signé la même année avec son nouveau club.