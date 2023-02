Le tueur de la fillette de Zaghouan est un parent de la famille

Boulbeba Elmechi, porte-parole du Tribunal de Zaghouan est intervenu dans l’émission « Sbeh Ennes » de Radio Mosaique FM , lunid 6 février, pour revenir sur le crime abominable de la fillette de 14 ans, retrouvée morte à côté de la salle couverte de Zaghouan.

Selon l’intervenant, la victime a été violemment agressée, étouffée et lynchée.

Une autopsie et une information judiciaire pour homicide volontaire avec préméditation ont été ordonnées

Les unités d’enquête en charge de l’affaire ont pu identifier et arrêter le suspect.

Agé de 40 ans, ce dernier, marié et père de quelques enfants, est également un parent de la famille de la victime.

La mère de la victime a, par ailleurs, été placée en garde à vue pour négligence envers sa fille mineure.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime et son frère âgé de 7 ans étaient seuls chez eux tard dans la nuit, sans surveillance. Le suspect a profité de l’absence de la mère pour détourner la petite fille et la tuer. Le crime a eu lieu vers 1h30.