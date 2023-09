Le Tunindex affiche une hausse de 0,04% au terme de la séance de vendredi

Le Tunindex a clôturé la séance de vendredi sur une note positive affichant un gain de 0,04% à 8942,5 points, dans un volume de 2, 350 millions de dinars (MD), selon les indicateurs publiés par la Bourse de Tunis .

Les plus fortes hausses reviennent au titre de la société TGH qui s’est bonifié de 3,63% à 0,57 dinar, suivies par les titres SIAME, qui a progressé de 2,19% à 3,72 dinars et TPR qui a augmenté de 1,60% à 5,08 dinars.

Les plus fortes baisses ont concerné les titres ECYCL qui est la valeur la plus sanctionnée avec un recul de 2,57% à 13,98 dinars, BL qui a affiché une diminution de 1,86% à 2,10 dinars et LNDOR qui a baissé de 1,49% à 5,91dinars.

- Publicité-