Le TUNINDEX clôture vendredi en baisse de 1,33%

La Bourse de Tunis a clôturé la séance du vendredi, dans le rouge. Le Tunindex a enregistré une baisse de 1,33% à hauteur de 6 337,93 points dans un volume total de 1,473 million de dinars( MD), selon les données publiées sur son site.

La balance des variations des cours a été marquée par une tendance baissière de 31 valeurs contre 19 valeurs en hausse.

Le titre STAR a augmenté de 3% à 122,57 dinars(D). Les titres AIR LIQUIDE et ICF ont progressé respectivement de 2,98% et 2,94% pour clôturer la séance à 72,10 D et 70 D.

A la baisse, les titres BIAT et UIB ont chuté de 2,99% pour clôturer la séance à 102,19 D et 16 ,86 D. De même, BT a réalisé un repli de 2,98% à 7,16 D. Le titre TUNIS RE s’est replié de 2,94% à 6,91D.