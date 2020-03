Le Tunindex débute la séance de mardi dans le rouge

Le Tunindex débute la séance de, mardi 10 mars 2020, dans le rouge, perdant 1,61% avec 6 810.74 points dans un volume total de 0,752 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre ATB grimpe de 2,87%, à 3,93 D, suivi par MONOPRIX et SOTUMAG qui gagnent respectivement 2,52% et 1,58%, à 7,30 D et 3,20 D.

A la baisse, le titre UNIMED chute de 5,81% à 9,40 D, tout comme les titres de SOTRAPIL et SOPAT qui enregistrent une baisse respective de 5,45% et 5%, à 10,40 D et 1,33 D.