Le Tunindex dévisse de 0,3% au terme de la séance de mercredi

Le marché a aligné mercredi, une deuxième séance consécutive de baisse, reculant de 0,3% à 7107,79 points et ce, dans un volume de 2,2 millions de dinars (MD), a indiqué l’Intermédiaire en bourse Tunisie valeurs dans son analyse quotidienne.

Le titre BTE s’est offert la plus forte hausse de la séance. Sans faire l’objet de transactions, la valeur s’est envolée de 4,5% à 6,980D. La performance annuelle de l’action se maintient, néanmoins, en territoire négatif (une correction de –4,8%).

Valeur la plus convoitée de la cote avec un volume de 274 mille dinars, ATL a figuré parmi les progressions les plus élevées de la séance. Son cours a signé une avancée de 3,1% à 2,310D. Rappelons que le leaseur a vu son produit net de leasing croitre de 32,6% à plus de 40MD, sur l’année 2021.

Le titre Tuninvest poursuit sa déroute. échangée à hauteur de mille dinars, l’action s’est pliée de 4,5% à 8,350D. La SICAR creuse, ainsi, sa contreperformance annuelle, la portant à –29,7%.

Le titre SERVICOM a, également, été mal orienté sur la séance. Dans de faibles échanges de 12 mille dinars, la valeur a dévissé de 4% à 1,190D.