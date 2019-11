Le Tunindex en légère hausse, ce mardi

La bourse de Tunis débute la séance de ce mardi 26 novembre 2019 dans le vert où le Tunindex gagne 0.09% avec 6 936.43 points dans un volume total de 1.020 MTND, a indiqué l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre MAGASIN GENERAL grimpe de 5.20% à 27.09 TND suivie par TAWASOL GROUP HOLDING et HEXABYTE qui gagnent respectivement 4% et 2.87% à respectivement 0.26 TND et 7.87 TND.

A la baisse, le titre ESSOUKNA chute de 4.10% à 2.10 TND tout comme ELBENE et CELLCOM qui enregistrent un amoindrissement respectif de 2.70% et 1.79% à 2.16 TND et 3.29 TND.