Le Tunindex fait quasiment du surplace mardi

Le marché boursier a repris son souffle après avoir enregistré une série de sept séances haussières. Le Tunindex a quasiment fait du surplace à 9493,1 points, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

La séance a connu une accélération du rythme des échanges, cumulant un volume bien garni de 11,7 MD . Les flux échangés ont été concentrés sur quelques valeurs comme HANNIBAL LEASE (une enveloppe de 6,4 MD ) et OTH (un volume de près de 1 MD ).

Le titre CELLCOM poursuit sur sa lancée positive. L’action du distributeur de la marque EVERTEK s’est offert la meilleure performance de la cote (+4,3 %, clôturant à 2,160 D). A noter que la valeur n’a pas fait l’objet de transactions sur la séance.

HANNIBAL LEASE a été la valeur vedette de la séance. L’action du leaseur indépendant a affiché un beau parcours, s’appréciant de 3,8 % à 5,500 D, tout en chapeautant le palmarès des échanges. En effet, le titre a alimenté le marché avec des capitaux de 6,4 MD.

Le titre ARTES a accusé la correction la plus sévère de la séance. L’action du concessionnaire automobile de la marque au losange a abandonné 5,9 % à 6,810 D. Sur la séance, la valeur a drainé un maigre volume de 59 mille dinars.

La société a réalisé sur l’année 2023 une croissance du résultat net de 18,7 % à 27,1 MD. Elle tiendra son Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 28 juin 2024. L’AGO statuera notamment sur la proposition d’un dividende par action de 0,400 D, au titre de l’exercice 2023.

Le titre UNIMED a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du fleuron national des produits stériles a reculé de 4,2% à 6,800D. La valeur a animé le marché avec des échanges de 203 mille dinars. Il semblerait que les investisseurs aient mal réagi à l’annonce des résultats de l’exercice 2023 (un bénéfice consolidé de 5,5 MD) et à la non-distribution des dividendes au titre dudit exercice. UNIMED tiendra son AGO annuelle le 28 juin 2024 à partir de 11H00.

- Publicité-