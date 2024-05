Le Tunindex perd légèrement du terrain sur la séance du mercredi (-0,01 %)

Le marché boursier a légèrement perdu du terrain sur la séance (-0,01 %), terminant à 9492,4 points, et ce, dans un volume fourni de 10 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Depuis le début de l’année en cours, le marché affiche une bonne performance de 8,5 %. ONE TECH HOLDING a été la valeur vedette de la séance. L’action de l’exportateur national s’est appréciée de 4,4 % à 8,140 D, chapeautant ainsi le palmarès de la séance. OTH a animé le marché avec des capitaux de 876 mille dinars, figurant ainsi parmi les valeurs les plus dynamiques de la cote.

DELICE HOLDING a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du champion national des produits laitiers a terminé la séance sur une note positive, s’appréciant de 1,3 % à 11,850 D.

Le titre SMART TUNISIE a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du leader de la distribution du matériel informatique en Tunisie a progressé de 3,7 %, à 17,000 D. Sur la séance, la valeur a mobilisé des échanges de 131 mille dinars.

Le titre CELLCOM s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du distributeur de la marque EVERTEK s’est effritée de 4,2 % à 2,070 D, rompant ainsi avec plusieurs séances haussières. La valeur a brassé un flux anémique de mille dinars sur la séance.

Le titre ATB n’a pas fait bonne figure sur la séance. Il semble que l’action de la filiale du groupe ARAB BANK ait été pénalisée par un courant vendeur. La valeur s’est délestée de 3,4 % à 3,140D, en drainant un volume de 95 mille dinars.

La valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 3,5 MD. La société tiendra son Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 13 juin 2024 pour examiner, notamment, la distribution d’un dividende de 0,600 dinars par action au titre de l’exercice 2023 (contre un dividende de 0,400 D par action versé au titre de l’exercice 2022)

