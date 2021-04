Le Tunindex porte sa performance à + 2,6% depuis le début de l’année

Dans un marché peu animé, l’indice phare de la place s’est retrouvé en dessus de la barre des 7000 points, profitant d’une série positive d’indicateurs d’activité au terme du premier trimestre de 2021.

Selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs, le Tunindex s’est bonifié de 0,5% pour s’établir à 7066,59 points, portant ainsi sa performance depuis le début de l’année à + 2,6%.

Sur le front des échanges, en l’absence de transactions de bloc, les volumes ont été modestes s’élevant à 17,7 millions de dinars (MD).

Ci-après l’analyse des valeurs:

– Mobilisant de maigres échanges de 11 mille dinars durant la semaine, le titre SPDIT s’est adjugé la meilleure performance de la semaine. Le titre s’est engraissé de 16,5% à 8,440 D. La société d’investissement affiche une progression de 10,6% depuis le début de l’année.

– Le titre ARTES s’est hissé de 16,3% à 4,660 D, drainant des échanges de 240 mille dinars. La société affiche une ascension de 13,4% depuis le début de l’année.

– La BTE a été le titre le plus pénalisé, se rétractant de 9,9% à 6,490 D dans un volume d’échange quasi–nul. Depuis le début de l’année, le titre affiche une contreperformance de –18,7%.

– Sur le front des échanges, les titres SFBT et Euro-Cycles ont dominé le palmarès des échanges pour cette semaine, drainant respectivement des capitaux de l’ordre de 2,2 MD et 1,6 MD.

