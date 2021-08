Le Tunisien Khalil Dinguizli représentera la BERD au Liban

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a nommé Khalil Dinguizli au poste de chef des opérations au Liban le mercredi 25 août 2021. Responsable des investissements et des opérations de la banque dans le pays, le franco-tunisien sera directement rattaché à Philip ter Woort, directeur de la BERD pour la région de la Méditerranée orientale.

Remplaçant Gretchen Biery, il prendra ses fonctions le 1er septembre 2021 à Beyrouth. « Je suis honoré de prendre cette responsabilité et de poursuivre le travail qui a été fait au Liban, en soutenant le secteur privé et en aidant l’économie en ces temps difficiles », a commenté Khalil Dinguizli.

Diplômé en finance de l’IHEC Carthage (Tunisie) et de l’ESCP Business School (Paris), il a débuté sa carrière dans le département de la banque d’investissement et de financement de Crédit Agricole CIB à Paris pendant dix ans. Il a ensuite rejoint la BERD en 2014 en Tunisie en tant que responsable des investissements et du financement du secteur privé. En 2020, il est devenu chef par intérim du bureau de la Tunisie.

Le nouveau responsable des opérations de la BERD au Liban devra relever un véritable défi dans un pays en proie à une vaste crise socio-économique depuis deux ans et qui a annoncé en mars 2020 qu’il ferait défaut sur sa dette. Le Liban est toujours sans gouvernement, malgré la nomination de Najib Nikati à la présidence du Conseil des ministres fin juillet 2021, précise le site econostrum. .

À ce jour, la BERD a investi plus de 750 millions d’euros au Liban en mettant l’accent sur le soutien à la compétitivité du secteur privé, la promotion d’un approvisionnement énergétique durable et l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la prestation des services publics.