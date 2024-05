Smart selon Tunisie Valeurs. C’est grave Docteur ?

AM & T.V

Elle importe et revend tout, de la simple souris d’informatique à l’électroménager en passant par les sacs. Un genre de fourre-tout de marques étrangères, l’entreprise commerciale Smart Tunisie du trio Essafi (Abdelwaheb et Myriam), Bouden et Ben Khemis, a fait l’objet d’une étude livrée par l’intermédiaire boursier Tunisie-Valeurs (T.V).

– Une entreprise dépendant d’une conjoncture qu’elle ne maîtrise pas

« Smart a accusé une légère dégradation de sa rentabilité d’exploitation. Le taux de marge brut s’est rétracté de 0,8 point de pourcentage, à 14 % au 30 juin 2023 par rapport au 1er trimestre 2022. Plus voulue que subie, cette baisse est due à la politique de réduction des prix de la société pour redresser ses niveaux de stocks (Ndlr : Y aurait-il méventes ?) » d’une entreprise dont le commerce dépend fortement de la conjoncture internationale (effet de change, limitation des importations, en Tunisie notamment).

Et T.V de poursuivre que « de même, la marge d’Ebitda a été pénalisée par l’élargissement des frais généraux (+10,9% ou 6,6 MDT). Cette dernière a enregistré, sur le 1er trimestre de l’année, une baisse de 1,1 point de pourcentage, à 9,9 %. Dans le même ordre d’idées, l’Ebitda a reculé de 8,6 %, à 15,7 MDT ».

Les analystes de l’intermédiaire boursier, filiale de la banque Biat, signalent aussi « la détérioration de sa rentabilité d’exploitation », et expliquent que « la rentabilité nette de Smart a été pénalisée par le maintien de ses charges financières à des niveaux élevées (6,5 MDT) » et indiquent que « Smart terminait, in fine, les 6 premiers mois de 2023 sur une régression du résultat net de 10,1 % à 8,4 MDT ».

T.V passe ensuite en revue la dette de Smart, qui terminait le 1er trimestre 2023, avec 64,8 MDT contre 49,2 MDT à la même période de l’exercice 2022. Le gearing de Smart (introduite en Bourse en novembre 2021 au prix de 25,5 DT l’action), qui était de 40,7 % en 2022, s’est détérioré à 122,7 % au 1er Ter 2023 (En consolidé, il était même à … 122,7 %), et d’estimer que c’est « un niveau d’endettement appréciable, qui permet d’extérioriser les cash-flows et de rémunérer généreusement les actionnaires ». (Ndlr, dont les trois principaux propriétaires, et un dividende global distribuable de plus de 9,111 MDT).

– C’est grave Docteur ?

Pour information, et c’est intéressant, « le gearing permet d’évaluer le poids respectif de l’endettement financier net et des capitaux propres. Dit autrement, le ratio d’endettement représente un outil pour mesurer la solidité de la structure financière d’une société et sa capacité à rembourser ses dettes via ses capitaux propres en cas de problème. Souvent utilisé par les analystes financiers, le gearing œuvre comme « thermomètre » de la santé financière d’une entreprise. On estime qu’un gearing supérieur à 60 % traduit une forte dépendance d’une entreprise aux capitaux extérieurs pour financer son investissement comme ses activités. Au-delà de 66 %, la société entre dans une zone rouge. Dans ce cas, elle est considérée comme fortement endettée.

Il est tout à fait accepté qu’un niveau de gearing soit supérieur à 80 % durant une courte période. Cela peut notamment indiquer que la société a profité d’une chute des taux d’intérêt pour s’endetter à bon compte plutôt que de puiser dans ses disponibilités ». C’est ce qu’on trouve sur « Agicap » ce site spécialisé en analyse des ratios financiers des entreprises. On rapporte cela à nos lecteurs, on ne dit rien.

– Des 25 DT de l’introduction, l’action a perdu plus de 8 DT en 2 ans

Ce qui est certain, à en croire ses états financiers pour tout l’exercice 2023, c’est que même si les produits d’exploitation de Smart augmentaient de presque 11 MDT, son résultat d’exploitation baissait de 5,755 MDT, et le résultat net chutait d’un peu plus de 3 MDT, bien que les coûts d’achat des marchandises vendues restent stables.

Smart restait bénéficiaire certes, mais perdait du poil. Au 1er Ter 2024, ses revenus n’étaient pas stables, comme le disait le commentaire du management des indicateurs trimestriels, mais baissaient de 0,2 %. C’est tout de même une baisse de 136 mille DT en un seul trimestre. Notons aussi cette trésorerie nette qui restait négative (-8,521 MDT) malgré son amélioration.

Sur la Bourse de Tunis, comme l’écrivait T.V pour février 2024, « malgré l’annonce d’un programme d’augmentation de capital », avec force actions gratuites, « le titre Smart Tunisie n’a pas réussi à se démarquer en bourse en 2023 (Contreperformance de -9,6 %). Depuis le début de l’année en cours, le titre s’est bien défendu, affichant une glissade de -3,2 % ».

Au jour du 2 mai 2024 selon l’intermédiaire boursier Mac Sa, le papier Smart ne se traitait plus qu’à 16,9 DT (En baisse de 0,59 % ce jour-là) et loin des 25 DT d’introduction, sa performance annuelle du titre était de 2,24 %, son ROE (Return On Equity qui mesure la rentabilité des capitaux propres) est de 17,83 % (Encore loin des 20 % pour dire excellent). Son PRE (Price Earning Ratio) de 9,731 qui laisse pourtant interpréter un potentiel de hausse. Son PBK, ratio qui mesure le rapport entre la capitalisation boursière et la valeur comptable des Fonds Propres, qui est de 1,471, est généralement estimé correct par d’autres intermédiaires boursiers. Les analystes de T.V en tous points, la recommandent à l’achat.