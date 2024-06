Le Tunisien SCET décroche un marché au Sénégal

La société SCET-Tunisie, qui avait déjà remporté le contrat de stabilisation des corniches est et ouest de Dakar, revient pour un nouveau contrat au Sénégal. C’est ce que rapporte le site « AfricaBusiness+ ». Le marché a été lancé par l’agence de développement municipal du Sénégal, pour trouver un bureau d’études pour « l’appuyer sur le plan d’organisation et d’utilisation des sols de plusieurs communes dans les environs de la capitale du pays ». La même source précise que la SCET devançait sur ce marché les entreprises françaises Stec et Artelia.

Le Groupe SCET-Tunisie dont le fondateur est feu Slaheddine Ben Saïd est dont Said Drira est le DG, compte plus de 1200 personnes, dont environ 260 cadres, est constitué de plusieurs sociétés exerçant dans le domaine de l’ingénierie.