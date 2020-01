Le turc BMC fabriquera des véhicules blindés MPAV pour le ministère tunisien de l’Intérieur

BMC, l’une des principales entreprises de matériel militaire en Turquie, est sur le point de fabriquer des véhicules blindés pour la Tunisie dans le cadre d’un récent accord avec le ministère de l’Intérieur du pays.

Le contrat a été signé après que le fabricant turc de véhicules terrestres a remporté l’appel d’offres international pour un total de neuf véhicules blindés polyvalents de classe moyenne 4×4 (MPAV).

BMC, dont la gamme de produits comprend des véhicules à chenilles, blindés et tactiques, était en concurrence avec certains des plus grands fabricants de véhicules militaires du monde, notamment ceux des États-Unis, d’Allemagne, de France et de Finlande.

Dans le cadre de l’opération, la société produira pour la première fois des véhicules blindés de moyenne portée, qui sont actuellement utilisés par l’armée turque, pour le marché mondial.

BMC fournira également des solutions intégrées de soutien logistique à la Tunisie après la livraison des véhicules.

Le producteur de véhicules turc a été ajouté à la liste des 100 plus grands fabricants d’équipements militaires dans le monde en 2019, selon le classement annuel de Defense News, après avoir affiché des bénéfices de 554,2 millions de dollars l’année précédente. La société a partagé la 85e place avec un autre fabricant turc de défense, STM, dans la prestigieuse liste.

BMC produit divers types de véhicules militaires, notamment des chars et des véhicules blindés, ainsi que des véhicules commerciaux, des autobus et des camions. La société est également l’une des nombreuses entreprises qui travaillent à la production du premier char de combat principal turc, Altay. L’Altay sera entièrement produit en Turquie, la production de masse devant commencer cette année. Le char a déjà suscité l’intérêt de plusieurs pays.

En novembre 2019, la société a signé un accord historique avec la Présidence turque des industries de la défense (SBB) pour la production en série de chars de combat de nouvelle génération.

L’entreprise de défense offre actuellement des solutions sur mesure aux forces armées turques (TSK) ainsi qu’aux pays amis et alliés. Elle vise à améliorer encore ses produits pour s’aventurer sur de nouveaux marchés, en s’appuyant sur plus de 50 ans d’expérience dans le secteur de la défense et de l’automobile.