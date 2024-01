Le vaccin contre le HPV, sera introduit dans le calendrier national, à partir de l’année 2025

Le ministère de la santé entamera, à partir de l’année 2025, l’introduction d’un vaccin contre le papillomavirus humains (HPV) dans le calendrier national de vaccination comme mesure de prévention contre le cancer du col de l’utérus au profit des jeunes filles âgées de 12 à 14 ans, selon le directeur des soins de santé de base, Chekib Zedini.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique, aujourd’hui jeudi, en marge de l’inauguration d’un entrepôt de stockage de médicaments au Bardo, il a indiqué que le comité technique de vaccination se penche sur l’inclusion de ce nouveau vaccin pour la première fois en Tunisie, et administrera la première injection de ce vaccin dès le début de l’année 2025, au profit des jeunes filles à l’école.

Cette nouvelle vaccination représente un moyen de prévention de l’infection par le virus du papillomavirus HPV, qui pourrait être l’une des causes du cancer du col de l’utérus.

Le porte-parole a précisé que le Comité technique de vaccination se réunit régulièrement pour examiner la situation épidémiologique en Tunisie et dans le monde et prend des décisions concernant l’ajout ou l’annulation de tout type de vaccination en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.

Il convient de noter que le cancer du col de l’utérus est le deuxième cancer le plus répandu chez les femmes en Tunisie, après le cancer du sein, et provoque la mort de 150 femmes chaque année.

