Le vampire turc et l’ogre chinois du commerce tunisien

Durant les onze premiers mois de l’année 2021, les exportations ont enregistré une hausse de (+20,4%) contre une baisse de (-13,4%) durant la période correspondante de 2020. Ils ont atteint le niveau de 42069,9 MD contre 34950,4 MD durant la même période de l’année 2020.

De même, les importations ont enregistré une augmentation de (+21,7%) contre une baisse de (-19,9%) durant les onze mois de l’année 2020. En valeur, les importations ont atteint 56723,4 MD contre 46617 MD durant la même période de l’année 2020.

A la suite de cette évolution au niveau des exportations (+20,4%) et des importations (+21,7%), le solde commercial s’établit au niveau de (-14653,8 MD) contre (-11666,6 MD) durant les onze mois de l’année 2020. Le taux de couverture a perdu 0,8 point par rapport à la même période de l’année 2020 pour s’établir à (74,2%).

France, un client très rentable pour la balance commerciale

Avec plus de 7,6 Milliards DT en produits importés par la Tunisie, et plus de 7,8 Milliards DT en produits exportés vers ce pays européen au cours du seul mois de novembre 2021, l’Italie est le premier fournisseur de la Tunisie avec une balance commerciale presque neutre et même un peu bénéficiaire (7,6 Milliards DT en importations contre 7,8 Milliards DT en exportations), mais pas son premier client. La France n’a en effet été que le deuxième fournisseur de la Tunisie avec 6,5 Milliards DT en importations tunisiennes vers l’Hexagone. En face, les exportations tunisiennes vers le pays d’Emanuel Macron, ont dépassé les 10 Milliards DT, devenant ainsi le 1er pays à l’échelle mondiale avec lequel la balance commerciale avec la Tunisie est la plus bénéficiaire. C’est ainsi que le commerce international avec la France aura rapporté à la Tunisie plus de 3,553 Milliards DT pour le seul mois de novembre 2021.

Chine et Turquie, les deux vampires de la Tunisie

Troisième plus gros fournisseur de la Tunisie, la Chine a exporté en novembre dernier, pour l’équivalent de 5,888 Milliards DT en produits chinois vers la Tunisie., et n’a importé de Tunisie que pour moins de 200 MDT. Avec le pays du soleil levant, la balance commerciale a ainsi été la plus lourde, avec un déficit commercial de presque 5,7 Milliards DT. Et lorsqu’on sait que les plus gros contrefacteurs tunisiens se fournissent en Chine, et que les investissements chinois en Tunisie sont presqu’inconnus, on se demande comment ce pays voudrait-il forcer la volonté politique tunisienne à lui faire confiance pour les grands projets qu’il lorgne dans ce qui avait été appelé le projet « une ceinture, une route » qui reste réduit à de simples paroles en l’air pour la Tunisie !

Autre vampire du commerce international tunisien, la Turquie. Le pays d’Erdogan n’est certes que le 4ème fournisseur de la Tunisie avec un peu plus de 3 Milliards DT en importations, mais il importe plus que la Chine de la Tunisie. A fin novembre dernier, la Tunisie a exporté pour presque 708 MDT vers la Turquie. De la Turquie, les Tunisiens ont importé 22 mille tonnes d’amidon et de fruits secs, y compris les « glibettes » blanches, mais aussi et notamment du textile qui vampirise l’industrie tunisienne du genre. Des importations que la ministre tunisienne du commerce dit pourtant incompressibles. Que ceux qui demandent la révision de l’accord de libre-échange avec la Turquie déchantent donc !

Balance commerciale excédentaire de 297 MDT avec le Maroc

Pourtant pays voisin, l’Algérie n’importe de la Tunisie (0,593 Milliards DT) que la moitié de ce qu’elle y exporte (1,821 Milliard DT), à cause notamment de la facture énergétique tunisienne, mais nettement mieux que l’Arabie Saoudite qui exportait pour 1,226 Milliard DT en Tunisie et n’en avait importé en novembre que pour moins d’une centaine de millions DT, tout comme le géant russe vers lequel la Tunisie exporte moins qu’une cinquantaine de MDT, contre 1,319 Milliards DT en importations. Notons tout de même qu’en novembre dernier, la balance commerciale de la Tunisie avec le Maroc était excédentaire de presque 297 MDT, peut-être grâce aux dattes, où les Marocains viennent même acheter sur pieds.

Pays pourtant africain, et qui se présente comme la porte commerciale vers l’Afrique pour les investisseurs internationaux, les exportations de la Tunisie vers les 49 pays d’Afrique ne totalisaient en novembre dernier guère plus que 4,3 Milliards DT, contre guère plus que 3,2 Milliards DT en importations.

Notons enfin qu’il y a en Afrique, des pays comme l’Eswatini (Monarchie du Sud de l’Afrique), le Botswana, le Lesotho, ou encore le Malawi, où la Tunisie n’exporte rien.