Le vieux feuilleton « Choufli Hall » bat tout le monde

En décembre dernier, c’est la chaîne Wataniya 2 occupant la 1ère place, la rediffusion du sitcom “Choufli Hal” enregistrant une moyenne d’audience 17.4%. La chaîne Wataniya 1 occupant la 2ème place, le JT de 20H enregistrant une moyenne d’audience 20.7%. La chaîne HTV est classée 3ème, la diffusion du feuilleton “Al Ahd”, enregistrant une moyenne d’audience 8.4%.

- Publicité-

La chaîne El Hiwar Ettounssi est classée 4ème avec la diffusion de ses émissions, “Fekret sami fehri” avec 13% suivi par 10.9% pour les 4 vérités, Saffi 9albek avec 9.7% et Malla Twenssa 9.3% de taux d’audience. A la 5ème place se positionne la chaîne 9TV avec une audience de 4.8% pour son ’émission “Rendez-vous 9”. Nessma n’est plus dans la course suite à l’arrêt de sa diffusion par la HAICA.

En décembre aussi, plus de 34,513 MDT ont été dépensés en publicité, en hausse de 8 % par rapport à décembre 2020. Une hausse qui a surtout touché la Pub Radio. Sur les TV privées et publiques, ce sont 19,644 MDT qui ont été dépensés en Pub, en 1er lieu dans le secteur des TICs, les produits alimentaires et le loisir. Et le 1er l’annonceur n’était autre que l’opérateur public de téléphonie TT, une entreprise pourtant déficitaire et toujours à la recherche d’un nouveau DG après le départ de Samir Saïed au poste de ministre.