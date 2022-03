Le vote de la Tunisie à l’ONU condamnant l’invasion russe est une décision souveraine, selon le ministre des AE

Le ministre des affaires étrangères, Othman Jerandi, a défendu le vote de la Tunisie en faveur de la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU condamnant l’invasion russe en Ukraine.

Il a affirmé, jeudi sur les ondes de Mosaïque fm, que la Tunisie ne prend parti pour un pays contre un autre, mais son vote prend racine dans sa volonté d’encourager les parties concernées à emprunter la voie du dialogue et de la négociation pour mettre fin à la guerre.

la précisé que la Tunisie a opté pour la procédure du vote motivé en vigueur aux Nations Unies et ce pour expliquer à l’opinion publique en Tunisie et dans le monde les fondements de sa position , qui est souveraine et n’est soumise à aucune pression, a-t-il dit.