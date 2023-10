L’échange de devises entre l’Égypte, la Chine et les Émirats débutera en 2024 

La Banque centrale d’Égypte commencera à mettre en œuvre r l’accord d’échange entre la livre, le yuan chinois et le dirham des Émirats arabes unis d’ici le début de l’année 2024, ce qui contribuera à fournir des liquidités en devises à l’Égypte.

L’expert bancaire Mohamed Abdeaal a expliqué que le récent accord entre la BCE et les responsables de la banque des BRICS, de la banque centrale chinoise et de la banque centrale des Émirats arabes unis constituait une étape importante qui venait à point nommé.

Abdelaal a déclaré à Al-Masry Al-Youm que l’accord de clearing permettra à l’Égypte d’obtenir du dollar, car le dirham est une monnaie pétrolière convertible en d’autres devises telles que le dollar ou l’euro sur les marchés boursiers mondiaux.

Il a expliqué que l’échange de 42 milliards de livres égyptiennes contre cinq milliards de dirhams permet à l’Égypte de fournir des liquidités en devises et de combler le déficit existant en matière de ressources en devises. Les Émirats arabes unis peuvent profiter de ces 42 milliards de LE pour réinjecter ces montants sur le marché égyptien en achetant des actifs, a-t-il ajouté, ce qui est considéré comme un investissement direct.

