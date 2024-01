L’écrasante majorité des Démocrates US pour une solution à deux Etats

Une écrasante majorité des collègues démocrates du président Joe Biden au Sénat a soutenu une déclaration réaffirmant le soutien des États-Unis à une solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien.

Quarante-neuf des 51 membres du groupe démocrate du Sénat ont soutenu un amendement en faveur d’une solution négociée au conflit qui permette aux États israélien et palestinien de vivre côte à côte, assurant la survie d’Israël en tant qu’État juif sûr et démocratique et répondant aux aspirations légitimes des Palestiniens à un État qui leur soit propre.

